Grays Harbor College President’s Honor List announced for Winter Quarter

Grays Harbor College has named 370 students to the President’s Honor List for the winter quarter. The President’s Honor List recognizes students who successfully completed at least twelve college-level credits while maintaining a GPA of 3.5 or above.

The following students earned a spot on the President’s Honor List this winter;

Dynova Adams, Alonzo Adams, Macy Adams, Maira Aguilar, Arlene Albarran, Hannia Alejandre, Aubrie Alexander, Kristi Allen, Kaleb Ames, Shawn Anderson, Ryan Anderson, Anthony Andrews, Christina Angeles Christopherson, Shelby Arnett, Ariana Arriaga, Hector Arrieta

Rochelle Baldwin, Christina Baltazar, Alexander Barlow, Joshua Barnes, Tawnee Barnes, Tyler Bates, Roary Bennett, Abby Billie, Triston Booth, Riley Bottelson, Kadence Braaten, Taylor Brooke, Kolie Broten, Lily Brown, Rylee Brown, Grayden Bruinier, Justin Bryant, Sara Burkhart, Shayli Burlingame, James Busche, William Busche

Michaela Cabrales-Hendricks, Ellie Cady, Talisa Capoeman, Kaylee Capps, Steven Caron, Charles Carossino, Gwendolyn Carrell, Kasie Caskey, Skyler Cassady, McKenna Cauble, Maria Cejaortiz, Mary Chapin, Carrigan Clark, Luke Clements, Soren Cobb, Alexandrea Coder, Toran Cole, Emily Comer, Aiden Cooley, Oliver Costales, Aubrey Coulombe, Maximillian Crow, Alexis Cudaback, Calvin Curio, Ryan Curry

Peyton Dalgord, Peyton Damasiewicz, Harley Daniels, Erica Davies, Mia De Jesus Ramirez, Kevin DeGraw, Kylee Denny, Zakary Dick, Per Dillingham, Annamaria Dimoff, David Dixon, Alexander Domini, Emma Dorsch

Susannah Ebling, Lauren Emery, Josie Emery, Cassandra Emmett-McGovern, Kevin Eng, Heather Ericksen, Matthew Ericksen, Montserrat Espinoza, Mikayla Evans

Lizeth Farias, Noah Fenchel-Aquino, JT Fenz, Taryn Ferrier, Brandie Flaherty, Brooke Foster, Cannon Foster, Blake Foster, Alexis Frank, Raven Frank, Nancy Frayle, Camden Friberg-Hardy, Abby Fritts, Emily Fry, Cecelia Frye

Angel Galeana, Erica Garcia, Damariz Garcia Escalante, Ana Garcia Oropeza, Alexander Garcia-Oropeza, Julian Garza, Annette Gerchak, Kelsey German, Katrina Gomery, Elizabeth Gomez, Jamie Gonzalez Merino, Melissa Goppert, Liberty Gortmaker, Edward Gould, Kristina Goulet, Rylee Greene, Graycen Grinols, Delvin Groat, Carmella Gumaelius, Charles Gumecindo, Kennedy Gwin

Justin Hansen, Callie Harnagy, Kendall Harriman, Tracie Hartnett, Matt Hartstrom, Kallie Heath, Isaiah Helt, Bethanie Henderson, Cristal Hermenegildo, Jessi Hernandez Temaj, Konlan Higgins, Tristian Hinkley, Samantha Hodel, Anthony Holmes, Jack Holmstrom, Derek Homer, Mija Hood, Benjamin Howard, Crew Howell, Emily Howell, Madison Huber, James Huff, Isaac Humiston, Garett Hunt, Noble Hyde, Alexis Hyde

Hunter Irwin

Brittany Jacobson, Harnoor Jandu, Bradley Jensen, Hannah Jewell, Cloe Jez, Daisy Jimenez, Isaiah Johnson, Zoey Johnson, Henry Jolley, Hazel Jones, Ruby Jones, Benjamin Jurasin

Mark K., Adrienne Karlsvik, Alexandrea Kauffman-Templeton, Michael Kautz, Marlene Kemp, Heidi Kesler, Zahid K., Ashton Kongbouakhay, Debra Koonrad, Arleen Kramer, Zachary Kronjaeger, Volodymyr Kuchera, Mackenzie Kuiken, Hailey Kuntz

Andrew LaFlame, Analiisa Laine, Alyvia Lamont, Martika Lane, Thomas Lantz, Aliisa Lapacek, Quinton Larson, Zach Leavitt, Scotlyn Lecomte, Daniel Legouaille, Amy Lemus, AnaTereza Leon Luna, Elizabeth Leon-Moreno, Cherish Lichty, EricRyan Lind, Faith Lindgren, Denny Linker, Kimberly Lively

Maria Lopez-Morales, Dale Madden, Spencer Mahugh, Madison Mail, Tara Main, Alyssa Maldonado, Madison Marlow, Alexis Marquez, Grace Marrujo, Andrew Martin, Abigail Martinez, Gustavo Martinez-Garcia, Teri Mason, Janaye Mattice, Audrey Mayo, Sean Mcallister, Carol Mcfall, Sophie McGraw Bridges, Althea McKellips, Joshua McNeil, Trinity Meadors, Todd Mefford, Kara Meinhardt, Rosalinda Mendoza, Ciara Mennitto, Addison Merkel, Byron M., Allison Mills, Olivia Milton, Joanna Mitzel, Mia Monroe, Aubrey Moore, Daniella Mora-Lamperein, Cristoval Moraleslopez, Berklee Morley, Kohan Morrison, Lucas Mousley, Cameron Mudgett, Amber Mullins

Julissa Napoles, Annika Natwick, Cameron Nelson, Ethan Nelson, Trevon Nichols, Sterling Nickerson, Caitlyn Nottingham, Jameson O’Dell, Katie OHagan, Eleina Okeefe, Sophie Olive, Aalihya Ostrom

Ariel Parkins, Mikayla Parnel, Mason Peak, Alyssa Pearson, Riley Pearson, Kailey Pendergrass, Andres Perez, Kendall Peterson, Deborah Peterson, William Phernetton, Isaac Pierce, Luca Pisani, Justin Pop, Frankie Pope, Raymond Priest, Carissa Pullis-Lauderdale, Skyler Putt

LillyAnne Quinby

Britt Rajcich, Nancy Ramirez, Irvin Ramirez, Lizbeth Ramirez-Vasquez, Taylor Ramsey, Alonzo Raygoza, Connor Reed, Holly Reed, Anica Reimer, Emily Richards, Jeremiah Richards, Samantha Richart, Elise Riddle, Tiffany Rinke, Kaden Ritzman, Dana Roberts, Elton Rockey, Ricardo Rodriguez, Zayra Rodriguez, Devin Rose, Kya Roundtree, Luke Rowekamp, William Royer, Maria Ruiz, Austyn Rux

Anahi Sabalsa, Justis Sadler, Charli Sampson Eastman, Ashton Sayre, Madeline Schaeffer, Emily Schallon, Abigail Schmauss, Kayla Schoch, Ava Schrader, Garrett Schull, Aili Scott, Sequoia Segovia, Erica Segura Flores, Jacob Severson, Lindsey Sherman, Isaac Shields, Delaney Shoemaker, Philler Uriel Siy, Silvan Skelly, Lorelei Smaciarz, Liam Smaciarz, Michelle Smith, Anissa Smith, Rachael Snodgrass, Austin Snodgrass, Alexa Son-Juarez, Angie Soria Escobar, Makenzie Stenback, Lela Stewart, Jesse Stewart, Cohen Stewart, Summer Stigall, Emma Stohrer, Rebekah Stone, Heather Stoney, Mikel Stopsen, Savannah Strickland, Jeffery Stubb, Emily Jo Stutesman, Joshua S., Allison Susedik, Daniel Sykes

Rasmus Tamker, Nikisha Tegen, Harley Thaxton, Miranda Tiekamp, Riley Timmons, Anjelina Tindall, Valeria Torres, Aleeya Trinidad, Sophia Trujillo-Walton, Nicholas Tucker, Wyatt Turner, Jaden Turpin, Jacob T., Joseph Twibell

Willobelle Valentine, Rashelle Vargas, Madison Vaughan, Sarai Vega Leon, Zoe Vessey, Ivan Viloria Giron, Destiny Vinson

Alex Wakefield, Bryson Walker, Kristina Wallace, Sarah Jean Weist, Caden West, Anna Westling, Gage Wetterauer, Camden Wheatley, Riley Wheaton, Justin Whitaker, Ethan Williams, Kendal Wilson, Emily Wilson, Ivo Wirth, Reese Wiseman, Kenneth Wolford, Ethan Worlton, Sarah Worthington, Payton Wright

Emmersyn Yakovich, Brittney Yi

Kaler Zoucha