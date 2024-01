Grays Harbor College 2023 Fall Quarter President’s List

Grays Harbor College President Carli Schiffner announced the list of students named to the President’s Honor List for the fall quarter.

Earning a spot on the President’s Honor List is an academic achievement granted to students who complete at least 12 college-level credits while maintaining a GPA of 3.5 or higher.

2023 Fall Quarter President’s List

Sophia Nybiage Abuga, Macy Kathlene Adams, Dynova Crina Adams, Alonzo Alyon Adams, Joshua Antwane Adamsel, Ayodimeji Adigun, Guadalupe Griselda Aguilar Ruiz, Marissa Danielle Aguilar-Arana, Hannia Alejandre, Aubrie Claire Alexander, Kaleb J Ames, Ryan Jesse Anderson, Angela Denise Anderson, Christina Florentine Angeles Christopherson, Guadalupe Armas, Angela Arreola Contreras, Ariana Arriaga

Laura June Bailey, Rochelle Lorraine Baldwin, Tawnee M Barnes, Joshua Colli Barnes, Jairek Christopher Barre, Natalie Marie Barrera, Michelle Marie Barrett, Tyler Lee Bates, Roman Leobardo Bedolla Lopez, Joshua B., Andrew Benson, Lilly Grace Bernhardy, Alexis Anne Black, Ashlyn Elizabeth Black, Aiden Boatwright, Caleb Joshua Bodenhamer, Triston J Booth, Hali J Bradshaw, Benjamin E Bridge

Hayden Alene Brook-Andrew, Taylor A Brooke, Morghan Patricia Brookens, Kolie Lynn Broten, Lily Page Brown, Rylee Nicole Brown, Donald M Brown, Grayden Jonathan Bruinier, Justin Bryant, Baylee Marie Buchanan, Christina Amaya Burchinal, Sara Burkhart, Shayli Raelynn Burlingame, William Francis Busche, James Francis Busche

Carlos Arturo Cabrales, Michaela Alyce Cabrales-Hendricks, Stewart Edward Campbell, Talisa FA Capoeman, Kaylee Rayann Capps, Jonathan Richard Carl, Steven J Caron, Gwendolyn Lorraine Carrell, Kasie LeAnn Caskey, Maria C Cejaortiz, Mary Chapin, Stevie Lynn Charley, Naomi Isabelle Chavez, Mercedes Roxana Chavez-Lopez, Madison Nicole Clark, Carrigan Sidney Clark, Macy Leeann Cogburn, Toran Marie Cole, Leona Marie Cole, Emily Mae Comer, Steven C., Karen Marie Connelly, Alexis Nicole Cooper, Viridiana Cordova-Aguirre, Brooke Lynn Cornett, Bridget R Council, Conlan C., Hanelle Jeanette Crites, Alexis Mae Cudaback, Ryan Jacob Curry

Peyton Jerome Damasiewicz, Harley M Daniels, Erica M Davies, Mia De Jesus Ramirez, Kevin DeGraw, Fatima Ivette Delgado, Kylee R Denny, Alondra Diazmerino, Zakary Kelly Dick, Per Akseli Dillingham, Annamaria A Dimoff

Tayla Marie Easton, Susannah E Ebling, Elizabeth E Ellars, Lauren Grace Emery, Cassandra Lin Emmett-McGovern, Kevin Daniel Eng, Heather Marie Ericksen, Madison Erickson, Montserrat Espinoza, Cameron E., Mikayla M Evans

Noah J Fenchel-Aquino, JT Cordel Fenz, Taryn Marie Ferrier, Harley A Figueroa, Brandie C Flaherty, Gina Ann Foley, Blake D Foster, Brooke Rose Foster, Joshua Fletcher Fox, Carlos Manuel Franco Henriquez, Alexis Danielle Frank, Judah Vernon Frank, Nancy Frayle, Camden Parker Friberg-Hardy, Abby J Fritts, Emily G Fry, Cecelia Therese Frye, Blayne Eugene Fuller

Dylan Jace Gaddy, Angel Eleuterio Galeana, Maritza Galeana Esquivel, Kaitlyn Drew Ganzel, Estefany Garcia, Ana L Garcia Oropeza, Alexander Noel Garcia-Oropeza, Emmi Geiger, Justin G., Annette Gerchak, Kelsey German, Luke K Gerow, Cary Dale Gibson, Katrina Yvette Gomery, Elizabeth M Gomez, Victor J Gonzalez, Jamie Lee Gonzalez Merino, Mycah Rai Good, Michael G., Liberty Rose Gortmaker, Jason G., Edward Allen Gould, Kristina J Goulet, Amanda R Graham, Rylee Mckae Greene, Delvin Matthew Groat, Tomika Mikayla Grace Grover, Carmella Gumaelius, Charles N Gumecindo

Hunter Louis Hansen, Budd H., Justin R Hansen, Callie Anna Harnagy, Kendall Crystine Harriman, Matt C Hartstrom, Christian H., Carter I Haynes, Bethanie A Henderson, Cristal D Hermenegildo, Christian John Herr, Trevor Alan Hicks, Hunter L Hinners, Maybelle J Hobucket, Samantha Hodel, Andrew David Hoefs, Anthony James Holmes, Jack Bassett Holmstrom, Cameron I Horne, Leonard H., Andrew H., Benjamin Carter Howard, Emily Renee Howell, James Randy Huff, Isaac Allen Humiston, Garett Thomas Hunt, Keaton Lawrence Hupp, Alexis Anne Hyde

Breonna Chirie Iman, Hunter A Irwin, Amy L Isaksson

Joshua J., Bradley J., Hannah J Jewell, Cloe Jez, Daisy Natalia Jimenez, Cynthia E Jimenez, Zoey Lee Johnson, Isaiah Benjamin Johnson, Maxine Alyxandra Mae Johnson, Ruby Jones, Hazel May Jones, Eva Lee Jump, Benjamin Paul Jurasin

Adrienne Nicole Karlsvik, Michael C Kautz, Marlene A Kemp, Brooke Bebe Keovilay, Paul Douglas Kerley, Addison Jo Kersker, Heidi Lynn Kesler, Tanya Leeann King, Debra Lynn Koonrad, Cassandra Lynn Koonrad, Arleen E Kramer, Volodymyr Myhaylowych Kuchera, Mackenzie Elaina Kuiken, Andrew Scott LaFlame, Analiisa Mae Laine, Nichalse St. James Laizure-McDowell, Samantha Joyce Lang, Quinton David Larson, Samuel Ray Lawrence, Zach John Leavitt, Scotlyn T Lecomte, Amy G Lemus, AnaTereza Leon Luna, Brenda Imelda Leon Romero, Elizabeth Leon-Moreno, Cherish Ann Lichty, Andrew Lightfoot, EricRyan Wolf Lind, Denny Christopher Linker, Kimberly S Lively, Sambath L., Krystle Dawn Long, Chloe Jane Long, America Monse Lopez, Dakota Rose Lynch

Indigo Moore Kai MacLaurin, Dale Scott Madden, Spencer Robert Mahugh, Alyssa Marin Maldonado, Sophia Kaitlyn Markwell, Madison Elizabeth Marlow, Grace K Marrujo, Evalyn G Marsh, Aurelia Pomaika’iokalani Martens, Andrew Eric Martin, Abigail Elizabeth Martinez, Teri Mason, Robert Leon Matlock, Caitlyn P Mature, Robert M., Sean Mcallister, Keth Mcdonald, Hailey Marie Mcelroy, Carol Beineke Mcfall, Joshua Alan McNeil, Todd T Mefford, Kara Jane Meinhardt, Kimberly Beyonce Membreno Pacheco, Rosalinda B Mendoza, Addison Jewel Merkel, Christine Michelle Merrill, McKenzie Carolynn Middleton, Allison Margeurite Mills, Daniel A Mooney, Aubrey Moore, Esmeralda Mora, Daniella Mora-Lamperein, Cristoval Moraleslopez, Kohan Louis Morrison, Lola Mary Moseley, Claire Renae Mottinger, Paige Moua, Cameron Phillip Mudgett, Amber R Mullins

Julissa E Napoles, Siera M Nathaniel, Jacob Stephen Natwick, Annika Marie Natwick, Cheyenne M Navarrete, Aiden W Neil, Alana M Neva, Sterling Levi Nickerson

Liam Christopher Odell, Katie Ohagan, Owen M Olsen, Angelica Vanessa Olverasalazar, Cody Charles Osborne

Zachary P., Nash D Parkins, Ariel J Parkins, Mikayla Ann Marie Parnel, Mason Eugene Peak, Riley Jon Pearson, Alyssa Marie Pearson, Kailey Jeane Pendergrass, Lillie Rose Perdue, Averie M Perron, Nicolette M Perry, Kendall R Peterson, Deborah J Peterson, William S Phernetton, Jaylynn Nevaeh Phimmasone, Justin Pop, Raymond Charles Priest

Carissa Quinn Pullis-Lauderdale, Skyler M Putt, LillyAnne Reid Quinby

Britt Sullivan Rajcich, Nancy Flor Ramirez, Irvin Gerardo Ramirez, Alma Dulce Maria Ramirez Ramirez, Lizbeth Ramirez-Vasquez, Ronnie R., Holly Reed, Connor James Reed, Anica Juna Reimer, Emily Su Richards, Rick M Richardson, Samantha Lynn Richart, Elise Riddle, Tiffany Mariah Rinke, Elton James Rockey, Devin M Rose, Luke Thomas Rowekamp, William Hudson Royer, Maria I Ruiz, Britney Ruiz Lopez, Hezekiah James Rumbles, Brody A Rustemeyer, Victor Ryan,

Estefany Salazar Reyes, Sean S., Madeline Grace Schaeffer, Emily Ann Schallon, Angie M Scherff, Abigail Schmauss, Luke Jeremy Schneider, Kayla Jean Schoch, Ava Claire Schrader, Garrett Bradley Schull, Christopher S., Kirsi Anne Scott, Erica E Segura Flores, Andrea Noel Sellars, Jacob Charles Severson, Christopher S., Delaney shea Shoemaker, Vyra Meas Sith, Philler Uriel Monteclar Siy, Silvan Gerald Skelly, Lorelei Jane Smaciarz, Amber Marie Smith, Michelle Chivon Smith, Austin Snodgrass, Alexa Yolanda Son-Juarez, Angie Jacquelyn Soria Escobar, Eric S Stegner, Taren Gage Stephens, Cohen Embree Stewart, Lela Marie Stewart, Emma Susan Stohrer, Hailee Marie Stoken, Clowe Kirstine Stolen, Rebekah Chanmi Stone, Heather M Stoney, Mikel Anthony Stopsen, Jeffery James Ryan Stubb, Emily Jo Rose Stutesman, Allison Noel Susedik

Rasmus Ane Fredrik Tamker, Michael T., Byron T., Harley Alexsis Thaxton, Cameron T., Miranda L Tiekamp, Jessika Q Timentwa, Riley Nicole Timmons, Anjelina Lynn Tindall, Larry Torres, Annie Jane Troeh, Zoe Elizabeth Troeh, Nicholas Tucker, Jaden Renee Turpin

Isaac James Underhill

Willobelle Diane Valentine, Maranda Paige Van Hoy, Rashelle I Vargas, Zoe Ann Vessey, Ivan Viloria Giron, Maddison Alexis Vines, Destiny Hannah Vinson

William Kay Wahlstrom, Alex Justine Wakefield, Steven David Walker, Bryson Leroy Walker, Kristina Ruthanne Wallace, Ian Tyler Ward, Cole Stephen Wasson, Caden Philip David West, Gage Jenace Wetterauer, Camden Christopher Wheatley, Riley Wheaton, Emma C Wilke, Tiffany Bryanna Williams, Kendal L Wilson, Makayla Nicole Wilson, Emily Marie Wilson, Ivo D Wirth, Reese Morgan Wiseman, Ethan David Worlton, Sarah Worthington, Kendelle Shea Wright, Emily H Wright, Payton Michelle Wright

Brittney Seomey Yi, Wendell (AJ) Young, Joshua Brett Young

Jlynn Roze Zimmerman, Kaler Elisabeth Zoucha